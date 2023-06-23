Mehmet Şimşek'ten Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası ilk açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek faiz kararı sonrası ilk açıklamayı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile gittiği Abu Dabi'den yaptı.

Şimşek'in açıklaması sıcak para komisyoncularına hitap etti. Dışa açık ekonomi ilkelerine dayalı politika çerçevesi çizdi.

- Piyasa ekonomisi, serbest kambiyo rejimi, dışa açık ekonomi ilkelerine dayalı politika çerçevesi,Türkiye’ye çok ciddi miktarda sermaye akımı sağlayacaktır. Bu ise yatırımların ve üretimin finansmanını çok daha kolay hale getirecek, Türk lirasının yeniden istikrar kazanmasını, güvenilir bir para birimi haline gelmesini sağlayacaktır. Paramızın istikrarlı ve güvenli olması, dolarizasyon belasından kurtulmak için en etkili çözümdür.

Ciddi miktarda sermaye akımı sağlanacağını öne süren Bakan Şimşek, Türkiye'nin dolarizasyondan kurtarılacağını da savundu.