Mehmet Şimşek'ten Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası ilk açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, faiz kararı sonrası sıcak para komisyoncularına açık davet niteliğinde açıklama yaptı. Dışa açık ekonomi ilkelerine dayalı politika çerçevesi çizdi. Türkiye'nin dolarizasyondan kurtarılacağını savunan Şimşek açıklamayı BEA ziyaretinde yaptı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek faiz kararı sonrası ilk açıklamayı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile gittiği Abu Dabi'den yaptı.

Şimşek'in açıklaması sıcak para komisyoncularına hitap etti. Dışa açık ekonomi ilkelerine dayalı politika çerçevesi çizdi.

- Piyasa ekonomisi, serbest kambiyo rejimi, dışa açık ekonomi ilkelerine dayalı politika çerçevesi,Türkiye’ye çok ciddi miktarda sermaye akımı sağlayacaktır. Bu ise yatırımların ve üretimin finansmanını çok daha kolay hale getirecek, Türk lirasının yeniden istikrar kazanmasını, güvenilir bir para birimi haline gelmesini sağlayacaktır. Paramızın istikrarlı ve güvenli olması, dolarizasyon belasından kurtulmak için en etkili çözümdür.

Ciddi miktarda sermaye akımı sağlanacağını öne süren Bakan Şimşek, Türkiye'nin dolarizasyondan kurtarılacağını da savundu.

- 2002 yılından beri iktidarda olan hükümetlerimizin hükümet programlarındaki ekonomi politikalarında yer aldığı ve en son seçim beyannamemizde de ifade edildiği üzere ekonomi felsefemizin temeli; teşebbüs hürriyeti, piyasa ekonomisi, dışa açık serbest kambiyo rejimi, dalgalı kur sistemi ve enflasyon hedeflemesi modeli ilkeleri tarafından belirlenen çerçeveye dayanmaktadır. 

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Mehmet Şimşek # merkez bankası faiz kararı # Birleşik Arap Emirlikleri

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