Trakya'da Kırklareli Belediyesi'ne yönelik yerel seçim tartışmaları sürüyor. CHP'nin mevcut başkan yerine aday gösterdiği Mehmet Tuna Soykan, tartışmaları Ulusal Kanal'a değerlendirdi. "Genel Merkezin kararını tanımıyorum" diyen Belediye Başkanı Mehmet Kesimoğlu'na yanıt verdi.

CHP, Kırklareli Belediye Başkanlığı'na Tuna Soykan'ı aday gösterdi.



CHP Genel Merkezi'nin kararı mevcut başkan Mehmet Kesimoğlu tarafından tepkiyle karşılanmıştı.



CHP Genel Merkezi'nin aday gösterdiği Mehmet Tuna Soykan, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Kesimoğlu'na yanıt verdi.



90'lı yılların başında SHP Kırklareli il başkanı olan Soykan, CHP'nin HDP ile ittifak politikasını ise böyle değerlendirdi.



CHP ile İYİ Partinin ortak adayı olduğu olduğunu belirten Tuna, Saadet Partisi ile de görüşmeye hazırlanıyor.







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