Mehmet Uçum 2028 Seçimleri için o tarihi işaret etti!

Anadolu Ajansı (AA) Analiz için kaleme aldığı yazısında yeni sistemde eski parlamenter ezberlerle seçim tartışılamayacağını belirten Uçum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2028'de son kez aday olabilmesinin hukuki formülünü açıklayarak çok konuşulacak bir tarih önerisinde bulundu.

PARLAMENTER SİSTEM EZBERİNDEN KURTULAMADILAR

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçişten bu yana her fırsatta erken seçim beklentisi oluşturulmaya çalışıldığını hatırlatan Mehmet Uçum, bu tartışmaların her defasında sonuçsuz kaldığını vurguladı. Yeni anayasal düzende "erken seçim" kavramının yerini "seçimlerin yenilenmesi" kavramına bıraktığını ifade eden Uçum, hem meclis hem de cumhurbaşkanı açısından 5 yıllık sürenin "esnek sabit süre" olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı’nın ya da TBMM’nin seçimlerin yenilenmesi kararı almasının yeni sistemde çok ağır siyasi riskler ve nitelikli çoğunluklar (en az 360 milletvekili) gerektirdiğine dikkat çeken Uçum, bu kararın ancak olağanüstü durumlarda "son çare" olarak alınabileceğini ifade etti.

"TÜRKİYE'NİN ERDOĞAN'A İHTİYACI VAR, GÜNDEM 2027 SONUNDAN ÖNCE AÇILMAZ"

Türkiye’nin dünyadaki ve bölgedeki tüm sıcak gelişmelere, savaş koşullarına rağmen siyasal sistemin işleyişi açısından olağanüstü bir durum içinde olmadığını belirten Uçum, "Terörsüz Türkiye’ye geçiş süreci" gibi hayati bir dönemde ülkeyi soyut seçim tartışmalarıyla meşgul etmenin ciddi bir sorun olduğunu aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın küresel liderlik birikimine Türkiye’nin ihtiyacı olduğunu vurgulayan Uçum, Erdoğan’ın bir dönem daha hizmet edebilmesi için anayasa değişikliğine gerek olmadığını hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden cumhurbaşkanı olmaya ihtiyacı yoktur ama Türkiye’nin bir kez daha Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ihtiyacı vardır. 2028 seçimlerinde son kez adaylık yolu açmak, TBMM'nin seçimlerin yenilenmesi kararı vermesi açısından gerekli koşul olarak sayılmalıdır. Cumhur İttifakı'nın bu konudaki kararlılığı zaten şimdiden bellidir. Ancak olağan gidişatta bu hususun 2027'nin sonlarından önce gündeme gelmesi beklenen bir durum değildir."

UÇUM'DAN TARİHİ SEMBOLİK ÖNERİ: "16 NİSAN 2028 PAZAR"

Mehmet Uçum, yazısının en dikkat çeken bölümünde ise 2028 genel seçimlerinin normal tarihi olan 7 Mayıs 2028'den biraz öne çekilerek anayasal hakkın devreye sokulması için net bir takvim ve strateji önerdi. Seçimlerin yenilenmesi kararından sonraki 60. günü takip eden ilk pazar günü seçim yapıldığını hatırlatan Uçum, tarihi sembolizm içeren planı şu sözlerle açıkladı:

"TBMM, 2028'de 9 Şubat ila 15 Şubat’a gelen günlerden herhangi birinde seçimlerin yenilenmesi kararını alırsa seçim, Kanun gereği 16 Nisan 2028 Pazar günü yapılır. TBMM’nin böyle bir kararı alması halinde, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kabul edildiği referandumun 11. yıl dönümünde genel seçimlerin yapılması güçlü bir sembolik mana taşır. İktidar açısından sistemin teyidi, muhalefet açısından ise sistemin muhasebesi için imkan sağlar. Elbette bu konuda takdir de nihai karar yetkisi de TBMM'dedir."