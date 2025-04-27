Mehmet Uçum sokak eylemlerine dikkat çekti! "Hedef Terörsüz Türkiye'ye geçişi sabote etmek"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk operasyonu sonrasında gelişen sokak hareketlerini değerlendirdi.

“Emperyalist güçler İstanbul’daki yolsuzluk operasyonundan beri Türkiye’de CHP’nin mevcut temsil alanlarını kullanarak ve bir çok dış istihbarat örgütünü de devreye sokarak sürekli eylem yoluyla daimi kaos ortamı oluşturmaya çalışıyor.”

Sosyal Medya hesabından “Demokrasi hukuku notları” başlıklı paylaşım yapan Uçum, kaos eylemlerinin Ulusal Devletleri hedef aldığını belirtti.

“Demokrasiye aykırı yeni nesil eylemler, hem ulusal devletleri hem de ulusal demokrasileri zaafa düşürerek hedef ülkeyi yönetilemez hale getirmek için teşvik ve tahrik ediliyor. Nihai amaç da küresel güçlerin kontrolünde uydu yönetimler oluşturmaktır.”

Cumhurbaşkan Başdanışmanı, eylemlerle terörsüz Türkiye sürecinin sabote edilmeye çalışıldığını vurguladı.

“Bu stratejinin özel bir hedefi de Terörsüz Türkiye’ye geçişi sabote etmektir. Ne yaparlarsa yapsınlar emperyalist odaklar ve yerli işbirlikçileri değil bu konuda hiç bir konuda başarıya ulaşmayacaktır.”

Terörsüz Türkiye hedefinin gerçekleşmesiyle köklü adımlar atılacağını ifade eden Uçum, "emperyalizmin planlarına karşı alınacak tedbirler tam bağımsızlığa, yurtsever demokrasiye sahip çıkmak ve demokrasi hukukunu geliştirmektir.” dedi.