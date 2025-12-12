Mehmet Uçum: Terörsüz Türkiye'ye geçiş yasası 2026'nın ilk aylarında Meclis gündeminde

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, Mudanya Üniversitesi'nde düzenlenen "Terörsüz Türkiye'ye Geçiş Süreci Konferansı"nda Terörsüz Türkiye hedefinin son bir yılın değil, uzun soluklu bir süreç olduğunu vurguladı.

Uçum, Meclis'teki komisyonun rapor oluşturma aşamasında olduğunu belirterek, sürecin zamanlamasına ilişkin şu tahmini paylaştı: "Rapor ay sonuna kadar oluşturulursa 2026 yılının herhalde ilk ayları içerisinde geçiş sürecine ilişkin hukuki düzenlemeler Meclis'in gündeminde oluşur."

KÜRT MESELESİ DEĞİL, TERÖR VESAYETİNİ KALDIRMA

Uçum, 1 Ekim 2024'te başlayan sürecin kazanımlarına değinerek, Terörsüz Türkiye hedefinin bir Kürt meselesi olarak ele alınmadığını ifade etti. Sürecin, sistematik terör örgütünün sona erdirilmesi ve demokratik siyaset üzerindeki terör vesayetinin kaldırılması amacını taşıdığını söyledi.

"Kürt meselesi" olarak tarif edilen inkar, dil ve kimlik reddine dayalı problemlerin Türkiye'nin geçmişinde kaldığını belirten Uçum, "Terörsüz Türkiye hedefi, Kürt sorunun çözümüne ilişkin bir projedir" bağlantısı kurmaya çalışan yaklaşımları fikri manipülasyon ve sürece yönelik fikri sabotajlar olarak gördüklerini söyledi.

"SÜREÇ HIZLANARAK DEVAM EDİYOR"

PKK'nın kendisini feshetmesinin ardından silah bırakma süreçlerinin 11 Temmuz'da başladığını ve hızlanarak devam ettiğini dile getiren Uçum, son bir yılda Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki en uzun süreli sistematik teröre dayanan hukuk dışı faaliyetin sona erdiği bir dönem yaşandığını belirtti.

"Bu süreç, hızlanarak devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki en uzun süreli sistematik teröre dayanan hukuk dışı faaliyetin sona erdiği bir dönem yaşadık son bir yılda. Şükürler olsun artık şehit haberleri gelmiyor, insanlarımız ölmüyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki şehirlerde, Türkiye toplumunun tamamında umut arttı. Terörle kesintisiz mücadele devam etmesine rağmen terörle mücadelenin maliyeti çok azaldı."

Uçum, terör riski ortadan kalktıktan sonra Türkiye'nin her anlamda yükselişe geçeceği bir döneme yaklaşıldığını ve buradan geriye gidişin veya eskisi gibi bir tedhit pozisyonunun ortaya çıkma ihtimalinin olmadığını vurguladı.

KOMİSYONUN ROLÜ

TBMM'de kurulan komisyonun tarihi bir görev yaptığını belirten Uçum, komisyonun 5 Ağustos'ta kurulduktan sonra yoğun bir dinleme faaliyeti yaptığını ve 134 kişi ve kuruluş temsilcisini dinlediğini aktardı. Komisyonun siyasi ve toplumsal meşruiyetinin son derece yüksek olduğunu vurguladı.

Komisyonun hazırlayacağı raporun; dinlemelere ilişkin tespitler, geçiş sürecine ilişkin hukuk politikası önerisi ve demokrasiyi güçlendirme perspektifine uygun bir yaklaşımdan oluşan üç bölümden oluşmasının beklendiğini belirtti.

HUKUKSAL DÜZENLEMELER

Uçum, hukuksal düzenlemelerin; hiç suç işlememişler, hafif suç işlemişler, ağır suç işlemişler, yönetici, üst düzey yönetici ve sadece üye olanlar gibi farklı kategoriler üzerinden gündeme gelebileceğini kaydetti.

Uçum, yasal düzenlemelerin yapılabilmesi için fesih, silah bırakma ve örgütün sona erme sürecinin pratik teyitlerine ihtiyaç olduğunu ifade etti ve başarıya hep birlikte ulaşılacağını sözlerine ekledi.