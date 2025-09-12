Mehmet Uçum’dan iddialara sert tepki: “Hukuken ve vicdanen ifade edilebilecek hiçbir yönü yok”

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum hakkında ortaya atılan iddialarla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Mehmet Uçum’dan iddialara sert tepki: “Hukuken ve vicdanen ifade edilebilecek hiçbir yönü yok”
Yayınlanma: Güncellenme:

Avukatı Zeynep Yıldırım aracılığıyla paylaşılan açıklamada, yürütülen soruşturma üzerinden Uçum’a yönelik “iftira içerikli” paylaşımlara tepki gösterildi.

Metinde şu ifadelere yer verildi:

“Savcılık tarafından başlatılan bir soruşturma kapsamındaki şirketlerle ilgili yapılan bazı haberlerde Müvekkilim Mehmet Uçum dahil tüm Cumhurbaşkanlığı başdanışmanlarının zan altında bırakan ifadeler yer alıyor.

Tüm irtibat ve iltisakların yargı süreçleri ile ortaya çıkacak olan bazı çevrelerce müvekkilim Mehmet Uçum ile ilgili devam eden bir soruşturma üzerinden tamamen algı yaratmaya ve kafa karıştırmaya yönelik iftira içerikli paylaşımlar yapılıyor.

Müvekkilin kamu görevine zarar verme kastıyla yapılan, hukuken ve vicdanen izah edilebilecek hiçbir yönü olmayan, haksız ve gerçeğe aykırı paylaşım ve haberlerle Müvekkilin kişilik haklarına saldırıda bulunuluyor.

Ahlaki ve insani tüm değerlerden yoksun bu paylaşımlar tarafımızdan ciddiyetle takip edilmekte olup, hukuk tarafından korunması mümkün olmayan bu paylaşımları yapanların en ağır şekilde cezalandırılmasına yönelik kanuni işlemler için başvurularımızı yapıyoruz.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.”

Mevduat faizleri ne durumda? Hangi banka 1,5 milyon TL’ye en yüksek kazancı veriyor?Mevduat faizleri ne durumda? Hangi banka 1,5 milyon TL’ye en yüksek kazancı veriyor?Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: CHP’den istifa eden belediye başkanı AK Parti'ye geçiyor!Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: CHP’den istifa eden belediye başkanı AK Parti'ye geçiyor!Gündem
Günün Manşetleri
Ekrem İmamoğlu’nun sahte diploma davası ertelendi
Bilet, abonman, taksi ve servis ücretleri yeniden belirlendi
10 soruda Emlak Katılım Tasarruf Finansman
"10 bin megavatı bu yıl aşacağız”
Aylık gelirini ve yüksek lisansını açıkladı
Rusya-Ukrayna müzakereleri durduruldu
İzmir’de 2 polisi şehit eden saldırganın karanlık bağlantıları
Can Holding soruşturması derinleşiyor
Müdürün telefonundan çıkanlar kan dondurdu
"İsrail’e karşı güçlü kararlar alınmalı"
Çok Okunanlar
Sağanak yağış bu illerde etkili olacak Sağanak yağış bu illerde etkili olacak
Gram, çeyrek ve ONS altın fiyatları bugün ne kadar? Gram, çeyrek ve ONS altın fiyatları bugün ne kadar?
Hafta sonu planı yapacaklar dikkat! Sağanak yağış geliyor Hafta sonu planı yapacaklar dikkat! Sağanak yağış geliyor
Benzin, motorin ve LPG litre fiyatı ne kadar oldu? Benzin, motorin ve LPG litre fiyatı ne kadar oldu?
Mevduat faizleri ne durumda? Mevduat faizleri ne durumda?