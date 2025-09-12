Mehmet Uçum’dan iddialara sert tepki: “Hukuken ve vicdanen ifade edilebilecek hiçbir yönü yok”

Avukatı Zeynep Yıldırım aracılığıyla paylaşılan açıklamada, yürütülen soruşturma üzerinden Uçum’a yönelik “iftira içerikli” paylaşımlara tepki gösterildi.

Metinde şu ifadelere yer verildi:

“Savcılık tarafından başlatılan bir soruşturma kapsamındaki şirketlerle ilgili yapılan bazı haberlerde Müvekkilim Mehmet Uçum dahil tüm Cumhurbaşkanlığı başdanışmanlarının zan altında bırakan ifadeler yer alıyor.

Tüm irtibat ve iltisakların yargı süreçleri ile ortaya çıkacak olan bazı çevrelerce müvekkilim Mehmet Uçum ile ilgili devam eden bir soruşturma üzerinden tamamen algı yaratmaya ve kafa karıştırmaya yönelik iftira içerikli paylaşımlar yapılıyor.

Müvekkilin kamu görevine zarar verme kastıyla yapılan, hukuken ve vicdanen izah edilebilecek hiçbir yönü olmayan, haksız ve gerçeğe aykırı paylaşım ve haberlerle Müvekkilin kişilik haklarına saldırıda bulunuluyor.

Ahlaki ve insani tüm değerlerden yoksun bu paylaşımlar tarafımızdan ciddiyetle takip edilmekte olup, hukuk tarafından korunması mümkün olmayan bu paylaşımları yapanların en ağır şekilde cezalandırılmasına yönelik kanuni işlemler için başvurularımızı yapıyoruz.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.”