Bir süredir Şam'da olan Profesör Doktor Mehmet Yuva, Hatay'da değerlendirmelerde bulundu. Yuva, Türkiye - Suriye arasında yeni bir dönemin başlayacağını söyledi.

Ortadoğu'yu yakından takip eden Profesör Doktor Mehmet Yuva, Suriye'den geldi, ağanın tozuyla gelişmeleri anlatmak için toplantıya katıldı.



Yuva, Ortadoğu'da güzel gelişmelerin olacağı mesajını verdi. Yuva, "Astana 7 sürecinden sonrarasında Türkiye-Suriye arasında yeni bir dönemin açılacağı bekleniyor. İran bunu destekliyor. Rusya'da hiç şüphesiz böyle düşünüyor" dedi.



Aynı zamanda Türkiye-Suriye Dostluk Komitesi Başkanı olan Yuva, siyasi ve ekonomik işbirliğine vurgu yaptı.



Yuva, İdlib operasyonunu da değerlendirdi.



13 Ekim'de Alevi kanaat önderi Yusuf Yılmaz'a yapılan saldırı da toplantıda konuşuldu. Yuva önemli bilgiler verdi. ABD'li elçiler "Alevi liderleriyle neden görüşüyor" dedi.



ulusal.com.tr