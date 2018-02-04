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Mehmetçiğe destek çığ gibi büyüyor

Mehmetçiğe destek çığ gibi büyüyor. Keçiören Türk bayrakları ile donatılıyor. İlçe'de başlatılan kampanya ile bayraksız ev ve işyeri kalmayacak.

Mehmetçiğe destek çığ gibi büyüyor

TSK Afrin'de vatan mücadelesi verirken Türk halkı da Mehmetçiğin arkasında.

Ankara Keçiören'de belediye bir kampanya başlattı. Böylelikle tüm Keçiören Türk bayrağı ile donatılacak.

Başlattıkları kampanyayla Mehmetçiğe destek olan Keçiören'de ev ve işyerleri kırmızı - beyaza büründü.

Destek programına katılan gaziler ve vatandaşlar "Dualarımız mehmetçiğimiz için, gerekirse koşarak cepheye gidip düşmanla savaşırız" dediler.

Kampanya kapsamıdna bugüne toplam 50 bin bayrak halka dağıtıldı. Benzer bir kampanyayı Adana Büyükşehir Belediyesi yapmış, Zeytin Dalı Harekâtı'na destek için halka 1 milyon barak dağıtmıştı.



ulusal.com.tr

Etiketler; #mehmetçik #keçiören #bayrak #afrin
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