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Mehmetçiğe destek için bir araya geldiler

Yurdun dört bir yanından yurttaşlar Mehmetçiğe destek için bir araya geldiler. Edirneliler lokma döküp yolladı, Hatay Hassalı kadınlar mehmetçiğe sarma sardı... Asker annelerine de seslenen Hataylı kadınlar "Evlatlarınızı merak etmeyin, hepsi bize emanet "dedi.

Mehmetçiğe destek için bir araya geldiler
Yemeklerine hem sevgilerini hem dualarını kattılar.

Hataylı kadınlar biraraya geldiler. Zahmeti bol yaprak sarmayı imece usülü hep beraber hazırladılar. 

Hatay'ın Hassa İlçesi Akbez Mahallesi'ndeki kadınlar sarmaları özenle tencerelere dizdiler. Ayrıca askerlerin ağzı yanmasın diye sarmaları acı yapmadıklarını belirterek, askerlere turşu ve ayran da hazırladılar. 

Sarmalar daha sonra araçlarla sınırın sıfır noktasında bekleyen askerlere teslim edildi.

Hassalı kadınlar aynı zamanda, Hatay sınırında görev yapan Mehmetçiklerin annelerine de seslendiler.

"Asker anneleri evlatlarınızı merak etmeyin, hepsi bize emanet inşallah, bol bol onlara dua edin,inşallah hepsi sağ salim dönecek. Keşke biz de yanlarında olup onlara yardımcı olsak, bir silah verseler de bizde gitsek cepheye vatanımızı korumak için." dediler.

Edirne Selimiye Meydanı'nda da esnaflar biraraya geldi.Mehmetçiğe destek amacıyla Fetih Suresi okundu ve dua edildi.

Duanın ardından Edirne Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar ve dernek üyeleri, vatandaşlara ayran ve lokma ikram etti.

Mehmetçiğe bir destek de Balıkesir'den geldi.


ulusal.com.tr

Kaynak: AA
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