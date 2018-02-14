Kendi elleriyle pişirdi, yedirdi. Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Geyiksuyu Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'ndaki askerleri ziyaret etti.
Buradaki askerler ile bir süre sohbet eden Tuncay Sonel, daha sonra kolları sıvada, sipariş ettiği pirzolalar ile mangal başına geçti.
Pişirilen etleri askerler afiyetle yedi.
Mehmetçiğin başarılarına vurgu yapan Sonel, "Sizler her mevsim ve her koşulda fedakarca görevinizi en zorlu şartlarda yerine getiriyorsunuz. Sizler için ne yapsak azdır." dedi.
Vali, ziyaretin ardından Geyiksuyu köyüne geçerek vatandaşların sorunlarını dinledi.
ulusal.com.tr
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