Mehmetçiğe tüm Türkiye’den destek mesajları yağıyor... Türkiye Kamu-Sen de bu kez Mehmetçiğimiz için alanlara çıktı.. İzmir Konak Meydanı’nda toplanan kamu emekçileri Amerika’ya sert mesajlar verdi..

Mehmetçik terörün üzerine yürüyor.. Türkiye’nin kalbi Mehmetçikle birlikte atıyor..



Mehmetçiğe destek mesajı bu kez Türkiye Kamu-Sen’den geldi.



Türkiye Kamu-Sen İzmir İl Temsilcisi Ahmet Doğruyol Amerika’ya sert mesajlar verdi, "ordumuzun yanındayız" dedi..



Kamu emekçiler Cuma namazının ardından yaptıkları açıklama da şehitlerimizi de unutmadı.. Konak Meydanı’nda şehitlerimiz için lokma döküldü..





HABER: BELMA YÜCEL KAMERA: AKIN KARA

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