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Mehmetçiğimize İzmir Karşıyaka’dan türkülü destek geldi

Vatan bütünlüğünü korumak için canla başla görev yapan Mehmetçiğimize İzmir Karşıyaka’dan türkülü destek geldi. Mehmetçik için en güzel türküleri seslendiren yurttaşlar duygu dolu gece yaşadı…

Mehmetçiğimize İzmir Karşıyaka’dan türkülü destek geldi

Kahramanlara gönül şarkısı söylediler…

Mehmetçiğe moral verdiler..

Gözbebeği ordumuz vatan mücadelesi verirken Izmir Karşıyaka’da yurttaşlar onları unutmadı.

Projenin adı ‘Vatan Size Aileniz Bize Emanet... Etkinliklerle mehmetçiğe önce moral kolileri gönderen Karşıyaka Belediyesi ve Türkiye Emekli Subaylar Derneği, bu kez de anlamlı bir konsere imza attı…

Asker ailelerinin de katıldığı gecede gurur ve hüzün birbirine karıştı, duygu dolu anlar yaşandı..


ulusal.com.tr

Etiketler; #izmir #Karşıyaka
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