İstanbul’daki üniversite gençliği, Türkiye Gençlik Birliği (TGB) önderliğinde Zeytin Dalı Harekâtı şehitlerimizi andı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kahraman askerleri Suriye'nin kuzeyindeki Afrin’de vatanın bütünlüğünü sağlamak, bölgeyi terörden arındırmak için ABD ve piyonları olan PKK/PYD terör örgütlerinin üstüne kararlılıkla giderken cephe gerisinde de Türk gençliğinden büyük destek alıyor.







TGB İstanbul Öncülüğünde, TGB Çapa Birim Örgütü, TGB İTÜ Birim Örgütü, İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü Atatürkçü Düşünce Kulübü,Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü Atatürkçü Düşünce Kulübü ve Marmara Üniversitesi Haydarpaşa Kampüsü Atatürkçü Düşünce Kulübü, kampüsleri “Türk Gençliği Afrin’de savaşan Mehmetçiğin yanındadır.” yazılı afişlerle donattı.







Kampüslerin merkezi noktalarında saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okuyan gençler,Zeytin Dalı Harekâtı’nda şehit düşen askerlerimiz andı.







Vatansever Türk Gençliği, yaptıkları açıklamalarda, vatanımızın bölünmez bütünlüğüne kasteden emperyalist planları cephede savaşarak bozan Mehmetçiğe, başta üniversitelerde olmak üzere cephe gerisini sağlam tutarak destek olacağını vurguladı.





