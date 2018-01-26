banner968
'Yeditepe Huzur' asayiş uygulaması
'Yeditepe Huzur' asayiş uygulaması
Dışişleri Bakanlığından Trump'ın Kudüs açıklamalarına tepki
Dışişleri Bakanlığından Trump'ın Kudüs açıklamalarına tepki
Siirt'te terör örgütü PKK'ya büyük darbe
Siirt'te terör örgütü PKK'ya büyük darbe
Erdoğan o isme canlı yayında teşekkür etti
Erdoğan o isme canlı yayında teşekkür etti

Mehmetçik Afrin'de terörle mücadele ederken uzmanlardan önemli uyarı

Savaşan ordunun hastaneleri kapalı olur mu? 15 Temmuz  FETÖ’cü darbe girişimi sonrası çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile askeri hastaneler Sağlık Bakanlığı’na devredilmişti. Mehmetçik Afrin’de terörle mücadele ederken uzmanlardan da bir uyarı geldi. Emekli Tümgeneral Profesör Tabip Mehmet Zeki Bayraktar "Yanlıştan dönülmeli" dedi

OHAL kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname ile Sağlık Bakanlığına devredilmişti askeri hastaneler… Yapılan itirazlarsa sonuç vermemişti.

15 Temmuz  FETÖ’cü darbe girişimi sonrası Türk Silahlı Kuvvetlerinin hayat kurtaran kolu FETÖ’cü yapılanma gerekçe gösterilerek kapatılmıştı .

Mehmetçik Zeytin Dalı Harekatı ile teröre karşı savaşırken uzmanlar askeri sağlık hizmetinin önemine işaret etti. Emekli Tümgeneral Profesör Tabip Mehmet Zeki Bayraktar, sıradan bir hekim ile askeri hekimin aynı bilgi birikimine sahip olamayacağını vurguladı.

Yanlıştan dönülmesi gerektiğini vurgulayan Bayraktar, sivil hastanelerin askeri anlamda sağlık birikimi ve becerisi olmadığını belirtti.

Bayraktar, askere hizmet vermesi gereken personelin operasyonel bir mantıkla hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Uzmanlara göre harp cerrahisi ve psikolojisi gibi askeri tıbbın branşlarını sivil hastanelerin karşılayamayacağı bir gerçek.

HABER: HASRET KAYA
KAMERA: BARIŞ YURTERİ
ulusal.com.tr

Etiketler; #afrin #fetö #zeytin dalı harekatı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.