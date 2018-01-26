Savaşan ordunun hastaneleri kapalı olur mu? 15 Temmuz FETÖ’cü darbe girişimi sonrası çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile askeri hastaneler Sağlık Bakanlığı’na devredilmişti. Mehmetçik Afrin’de terörle mücadele ederken uzmanlardan da bir uyarı geldi. Emekli Tümgeneral Profesör Tabip Mehmet Zeki Bayraktar "Yanlıştan dönülmeli" dedi

OHAL kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname ile Sağlık Bakanlığına devredilmişti askeri hastaneler… Yapılan itirazlarsa sonuç vermemişti.



15 Temmuz FETÖ’cü darbe girişimi sonrası Türk Silahlı Kuvvetlerinin hayat kurtaran kolu FETÖ’cü yapılanma gerekçe gösterilerek kapatılmıştı .



Mehmetçik Zeytin Dalı Harekatı ile teröre karşı savaşırken uzmanlar askeri sağlık hizmetinin önemine işaret etti. Emekli Tümgeneral Profesör Tabip Mehmet Zeki Bayraktar, sıradan bir hekim ile askeri hekimin aynı bilgi birikimine sahip olamayacağını vurguladı.



Yanlıştan dönülmesi gerektiğini vurgulayan Bayraktar, sivil hastanelerin askeri anlamda sağlık birikimi ve becerisi olmadığını belirtti.



Bayraktar, askere hizmet vermesi gereken personelin operasyonel bir mantıkla hareket etmesi gerektiğini vurguladı.



Uzmanlara göre harp cerrahisi ve psikolojisi gibi askeri tıbbın branşlarını sivil hastanelerin karşılayamayacağı bir gerçek.



HABER: HASRET KAYA

KAMERA: BARIŞ YURTERİ

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