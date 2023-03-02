Mehmetçik asayiş için devriyede
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) deprem bölgesindeki illerde asayişe destek için devriye görevine devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Deprem bölgesindeki illerimizde devletimizin ilgili kurum ve kuruluşları ile koordineli olarak asayişe destek için devriye görevlerimiz sürüyor. Yaralarımız sarılıyor." ifadesi kullanıldı.
Deprem bölgesindeki illerimizde devletimizin ilgili kurum ve kuruluşları ile koordineli olarak asayişe destek için devriye görevlerimiz sürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 1, 2023
Yaralarımız Sarılıyor 🇹🇷 pic.twitter.com/fq5ULhYPAv