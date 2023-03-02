Mehmetçik asayiş için devriyede

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) deprem bölgesindeki illerde asayişe destek için devriye görevine devam ediyor.

Mehmetçik asayiş için devriyede
Mehmetçik asayiş için devriyede / 2023
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Deprem bölgesindeki illerimizde devletimizin ilgili kurum ve kuruluşları ile koordineli olarak asayişe destek için devriye görevlerimiz sürüyor. Yaralarımız sarılıyor." ifadesi kullanıldı.

# msb # deprem
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