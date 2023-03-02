Mehmetçik asayiş için devriyede

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Deprem bölgesindeki illerimizde devletimizin ilgili kurum ve kuruluşları ile koordineli olarak asayişe destek için devriye görevlerimiz sürüyor. Yaralarımız sarılıyor." ifadesi kullanıldı.

Deprem bölgesindeki illerimizde devletimizin ilgili kurum ve kuruluşları ile koordineli olarak asayişe destek için devriye görevlerimiz sürüyor.



Yaralarımız Sarılıyor 🇹🇷 pic.twitter.com/fq5ULhYPAv — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 1, 2023