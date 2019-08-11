Hudut kartalları Kurban Bayramı'nı coşkuyla kutladı. Hatay'ın Yayladağı ilçesinde Suriye sınırındaki bin 750 rakımlı tepede bayram sevinci yaşandı. Mehmetçik önce komutanlarıyla bayramlaştı. Ardından da aileleri ve sevdikleriyle telefonda hasret giderdi. İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu da bayramın ilk gününde sınır hattındaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram tebriğini Mehmetçik'e ulaştırdı

Mehmetçik, bayramda da vatan nöbetinde... Sınırlarımızın bekçileri Hudut Kartalları, Kurban Bayramı'nı coşkuyla kutladı.



Hatay'ın Yayladağı ilçesinde Suriye sınırındaki bin 750 rakımlı Taşınabilir Hava Radar Kıta Komutanlığı Şehit Hava Piyade Üstçavuş Furkan Yavaş Kışlası'nda bayram sevinci işte böyle yaşandı.



Bayram namazı hep birlikte kılındı. Yemekler yendi. Ardından da Mehmetçik silah arkadaşları ve komutanlarıyla bayramlaştı.



Uzaktaki aileleri ve sevdikleriyle telefonda görüşen Mehmetçik, bayram vasıtasıyla hasret giderdi.



Sınırdan gözünü bir an olsun ayırmayan Mehmetçik, bayramda sevdiklerinden uzak olmanın burukluğunu yaşadı. Ancak vatanı korumanın gururu her zamanki gibi daha ağır bastı.



Hudut kartalları, sorumlu olduğu hava sahasında değim yerindeyse "kuş uçurtmuyor." Bölgedeki gelişmeleri 24 saat kesintisiz gözlemliyor. Bayramda da bu önemli görev onurla sürdürüldü.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bayramın ilk gününde Hakkari'deydi. Sınırın sıfır noktasındaki birliği ziyaret eden Soylu, Mehmetçikle bayramlaştı.



Üs bölgesinde incelemelerde bulunan Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı. Erdoğan'ın bayram tebrikini Mehmetçik'e işte böyle ulaştırdı.



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