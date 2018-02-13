Terör örgütlerini eze eze Afrin'in merkezine ilerleyen Mehmetçik için bütün yurt seferber oldu. Bayburt’ta besici Ali Yaya, Mehmetçik Vakfı’na danalarını bağışladı. Manisa’da ise otopark işleten Fatih Hatamış operasyon bitene kadar elde edeceği tüm geliri Mehmetçik Vakfı’na bağışladı.

Terör örgütlerinin kökünü kazımak için adım adıma Afrin’e ilerleyen Mehmetçik’e destek aralıksız sürüyor.



Yüreği Mehmetçikle atan yurttaş örneği bu kez Bayburt’tan geldi. Besici Recep Ali Yaya, 800 kilogramlık “Paşa” ile 900 kilogramlık “Efe” adlı danalarını Mehmetçik Vakfı’na bağışladı.



Danalar açık arttırma usulüyle satışa çıkarıldı. Bir başka besici Necip Kılıç danaları, 31 bin liraya satın aldı.



Bir destek de Manisa’nın Soma İlçesinden. Büyükşehir Belediyesi açık alan otopark işletmecisi Fatih Hatamış, tüm gelirini Mehmetçik Vakfı’na bağışladı.



Operasyon bitene kadar elde edilen gelir Vakfa verilecek.



Sendikalar da Türk ordusunun yanında. Ankara Güvenperk’ta basın açıklaması yapan Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, yüreklerinin cephedeki Mehmetçikle çarptığını söyledi.







ulusal.com.tr