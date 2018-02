Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ve güvenlik güçlerinin kullandıkları kıyafet ve teçhizatlar Ege Üniversitesi laboratuvarında test ediliyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeli ve güvenlik güçlerinin kullandıkları kıyafet ve teçhizatların analizlerinin Ege Üniversitesi Tekstil ve Konfeksiyon Araştırma Uygulama Merkezi (EÜ-TEKAUM) tarafından yapıldığı bildirildi.



EÜ'den yapılan açıklamaya göre, Mehmetçik'in can güvenliğini sağlayacak çelik yelek, çelik miğfer, gözlük ve kalkan gibi koruyucuların yanı sıra güvenlik güçlerinin olumsuz hava şartlarından en az oranda etkilenmelerini sağlamak için özel koruyucu giysiler ve barınma çadırları, koruyucu örtüler, uyku tulumlarının testleri TEKAUM'da yapılıyor.

İlgili kuruluşlardan akredite belgesine sahip olan merkezde güvenlik görevlilerinin bulundukları kuvvetlere uygun, renk ve özelliklerde iç ve dış giysilerinin lif, iplik, kumaş ve konfeksiyon özelliklerinin incelenerek performans ve konforu değerlendiriliyor. Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı bünyesinde bulunan güvenlik personelinin kullandığı kıyafet ve teçhizatların fiziksel, kimyasal tekstil muayeneleri, yıkama, nano teknolojik işlemleri yapılıyor. Merkezin balistik laboratuvarında gerçekleştirilen analizler, testler, araştırmalar ile teçhizatın zorlu koşullara uygunluğu test ediliyor. Çelik yelek, çelik miğfer, gözlük ve kalkan gibi koruyucuların da testleri yapılıyor.



Para ve bilgi yurtta kalıyor

Öte yandan merkezde incelemelerde bulunan Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, asker, polis, güvenlik korucularının her türlü iklim koşulu ve askeri mühimmata karşı korunmalarının sağlanmasında üniversitenin olağanüstü bir çaba içerisinde olduğunu vurguladı.

Merkez Müdürü Prof. Dr. Faruk Bozdoğan da askerlerin, polislerin kullanacağı malzemelerin analizleri, her türlü çalışmaların üniversite-sanayi işbirliğinin güzel bir örneği olarak merkez bünyesinde yapıldığını vurgulayarak, böylece milyonlarca doların, teknik bilginin yurt dışına gitmesinin önlendiğini kaydetti.