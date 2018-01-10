Mehmetçik, sınırlarımızda kuş uçurtmuyor. Termal kameralar 24 saat boyunca kayıtta. Yaya ve araçlı devriyeler de gün boyu denetim yapıyor. Edirne, Avrupa ülkelerine gitmek isteyen kaçakların geçiş güzergahı. İşte tam da burada, Hudut Kartalları bir yılda, 20 bin 14 kaçağı sınırı geçmeden yakaladı.

Snırlarımız Hudut Kartallarına emanet.



Edirne’de 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı 'Hudut Kartalları', sadece geçtiğimiz yıl 20 bin 14 kaçağı yakaladı.



Kaçaklar, sınırlarımızda 24 saat termal kameralarla, yaya ve araçlı devriyelerle yapılan denetimlerde yakalanıyor. Hudut kartalları kaçaklara göz açtırmıyor.



İnsan kaçakçılarının kılavuzluğunda Yunanistan ve Bulgaristan sınırına kadar gelen kaçaklar, askeri devriyeler tarafından yakalanarak gözaltına alınıyor.



Kaçaklar karakolda bir dizi işlemden geçiriliyor. Arapça tercümanlar sayesinde kendilerine bilgi veriliyor.



Sınır dışı işlemleri için kaçaklar, önce jandarma ekiplerine daha sonra da Edirne Göç İdaresi'ne teslim ediliyor.



54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı verilerine göre 6 yılda 116 bin 936 kaçak yurt dışına çıkmadan yakalanarak gözaltına alındı.







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