Elleri tetikte 7 gün 24 saat vatan mücadelesi veren Mehmetçik'in sırtı pek, karnı tok. Mehmetçik, cephede milletinin kendileriyle birlikte çarpıştığını, duaların hep onlarla olduğunu biliyor. Türk milleti, teröristlerin üzerine korkusuzca yürüyen askerlerine, Mehmetçik de aziz milletine minnettar

Kimi elleriyle sarma sardı, atkı, bere ördü.



Kimi emekli maaşı ile üşümesinler diye çorap alıp yolladı...



Sınır hattından sevgi gösterileri ile kınalarla uğurlandı Mehmetçik...



Türk ordusu, Afrin'de terör örgütü ile çarpışırken Türk milletinin sevgisi, yüreği hep onlarla...



Türkiye'nin dört bir yanından gönderilenler harekâtın en ön cephedeki askerlere kadar ulaştırıldı.



Kolilerden çıkan notlar Mehmetçik'i duygulandırdı.



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