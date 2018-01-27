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Mehmetçik'ten Vatan Partisi kurultayına selam

Türkiye'yi birleştiren kurultaya, Amerika'nın kara gücü PKK/PYD'ye karşı savaşan kahraman Mehmetçik'ten de mesaj geldi. Afrin Harekatında cephede savaşan 3 subaydan gelen mesaj, salonda uzun süre alkışlandı. Kurultaya Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan da yoğun katılım vardı

Burseya, Azez, El Hadid... Zeytin Dalı Harekatı’nda PKK/PYD’ye karşı 3 cephede savaşan Mehmetçik, Vatan Partisi Cumhurbaşkanı Karar Kurultayı’na mesaj gönderdi.

3 subayın yolladığı mesajı Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İlker Yücel okudu. 

Mesaj, kurultay salonunda uzun süre alkışlandı.

Kurultaya Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan da yoğun katılım vardı.

Terörle mücadele gazileri de Türkiye'yi birleştiren kurultaydaydı.

HABER: HASRET KAYA
KAMERA: UĞUR MARANGOZ
ulusal.com.tr

Etiketler; #türkiye #amerika #pkk #pyd #mehmetçik #afrin
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