Mehmetçik Vakfı, skandal olay sonrası Avukat Emine Gün tarafından yapılan 18 bin TL bağışı kabul etmediğini açıkladı. Mehmetçik Vakfı tarafından yapılan açıklamada, "Vakfımıza bağış olarak yatırılan 18 bin TL'nin Mehmetçik Vakfı tarafından kabulü uygun bulunmamış ve aynı gün saat 17:08'de bağışı yapan şahsın kredi kartına iade edilmiştir." denildi

Zeytin Dalı Harekatı´nın ilk şehidi Musa Özalkan, 2009´da karıştığı trafik kazasından dolayı 109 bin lira tazminat ödemeye mahkum oldu. Özalkan 22 Ocak günü şehit oldu.



Alacaklısı Serkan ve eşi Züleyha Saçan çifti tahsilat için Özalkan´ın, şehit olmasından bir gün sonra emekli ikramiyesine ve aracına haciz konulmasını talep etti.



Davacı Serkan ve eşi Züleyha Saçan çiftinin avukatı Emine Gün de bugün Yozgat´ta gazetecilere yaptığı açıklamada, icra yenilemesinin, davacı çiftin talebi üzerine yapıldığını kendisi ile ilgili bir durumun söz konusu olmadığını iddia etti.



Avukat Emine Gün bu açıklamalarının ardından internet bankacılığı üzerinden 18 bin lirayı şehit Astsubay Musa Özalkan adına Mehmetçik Vakfı´na bağışlayarak, makbuzunu basın mensuplarıyla paylaştı.



Mehmetçik Vakfı Emine Gün tarafından yatırılan 18 Bin TL sonrası harekete geçti ve parayı iade etti.



Mehmetçik Vakfı tarafından yapılan açıklama şöyle;



Kamuoyunun Dikkatine,

Yazılı ve görsel basında " Utandıran davada Avukat da harekete geçti... Mehmetçik Vakfına Bağış Yaptı" şeklinde haberlerin yer aldığı görülmüştür.

Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nın icrası sırasında ilk şehidimiz olan Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan adına 2009 yılında karıştığı trafik kazasından dolayı başlatılan icra takibi sebebiyle, şehadet sonrası aziz şehidimizin emekli ikramiyesinden avukatlık vekaleti ücreti olarak kesilen ve karşı tarafın avukatı Emine Gün tarafından Vakfın internet sayfası üzerinden kredi kartı ile 12 Şubat 2018 günü saat 13:48'de şehidimizin adına Vakfımıza bağış olarak yatırılan 18 bin TL'nin Mehmetçik Vakfı tarafından kabulü uygun bulunmamış ve aynı gün saat 17:08'de bağışı yapan şahsın kredi kartına iade edilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.









ŞEHİT AİLESİ BORCU KAPATTI

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Zeytin Dalı Harekatı kapsamında şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ın trafik kazasından dolayı maaşına haciz konmasının davacı tarafın talebi üzerine yenilendiği, şehit ailesinin borcu ödeyerek dosyayı kapattığı bildirildi.



​Şehit Özalkan'ın Yozgat'ın Yerköy ilçesinde 2009'da iki kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan trafik kazası nedeniyle maaşına haciz konmasıyla ilgili haberin basında yer almasının ardından, davacı tarafın avukatı Emine Gün, gazetecilere yaptığı açıklamada, haciz işleminin 2009'da başlatıldığını belirtti.



Trafik kazasında iki müvekkilinin yararlanmasından kaynaklı maddi, manevi tazminat davası açıldığını ve dava sonucunda icra takibi başlatıldığını belirten Gün, şunları kaydetti:



"Şehit olmadan önce maaşına ve aracına haciz konulmuştu. Kendisi dosya borcunu ödeyeceği yönünde bizimle diyalog içerisindeydi fakat bu talihsizlik gerçekleştikten sonra ben dosyadan herhangi bir para tahsilatı yapmadım. Haciz işlemlerinin taleplerinin yenilenmesi müvekkilimizle alakalıdır. Aile daha sonra müvekkillerimle görüştü, anlaşarak dosyayı kapattılar. Ben dosyada herhangi bir hesaplattırma da yapmadım. Bu, ailenin talebi üzerine borç ödemek üzerine bir talepti. Arkasından ailesi Yerköy'e gelip icra müdürlüğünden dosyayı çıkarttırıp avukatlar kanalıya dosyayı kapattılar, müvekkillerim imza atıp parasını aldı."



Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan şehit olduktan sonra kendisinin icra takibi başlattığı şeklinde konunun anlaşılmasından üzüntü duyduğunu ifade eden Gün, müvekkilleri Serkan ve Züleyha Saçan'ın, şehidin vefatından sonra alacaklarını nasıl tahsil edecekleri yönünde başvurusu üzerine icra işleminin yenilendiğini kaydetti.



Gün, dosya kapsamında daha önce aldığı 18 bin liralık vekalet ücretini de şehit ailesinin istediği bir yere bağışlamak istediğini bildirdi.



Davacı, avukatını suçladı

Söz konusu kazayla ilgili davacı durumdaki Serkan Saçan da haciz yenileme işleminin kendi bilgisi dışında gerçekleştiğini öne sürdü.

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde ikamet eden Saçan, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2009'da meydana gelen kaza sonrasında başlayan dava sürecinin 21 ay önce sonuçlandığını söyledi.

Trafik kazasında kendi aracının da Musa Özalkan'ın aracının da kiralık olduğunu aktaran Saçan, aracının masrafları karşılanmadığı için dava açtıklarını, bunun sonucunda iki tarafın maaşına da haciz konduğunu kaydetti.

Davanın anlaşmayla sonuçlanması için Özalkan ile görüşme halinde olduklarını aktaran Saçan, şöyle konuştu:

"Dava 21 ay önce tamamlandı. Avukatım Musa'nın maaşına icra koydu. Benim maaşıma da Musa'nın avukatı icra koydu. 21 aydır maaşımızdan para kesiliyordu. Avukat 21 aydır para alıyormuş ve bu parayı avukat kendi dosya masrafı olarak kullanıyor. Ben oradan bir kuruş bile almadım. Musa'nın Bolu'da olduğunu biliyordum, Afrin'e gitmiş. Şehit olduğunu bir gün sonra öğrendim. Vekaletim avukatımda olduğu için, avukatım şehit olduğunu duyar duymaz icra dairesine gitmiş, arabasına ve ailesine verilecek şehit parasına icra koymuş, benim bilgim dışında."

Saçan, şehit Özalkan'ın ailesiyle görüştüklerini ve hellalleştiklerini, ailenin avukat ücretini de kendisine verdiğini sözlerine ekledi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Zeytin Dalı Harekatı kapsamında şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ın maaşına, 2009'da iki kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan trafik kazası nedeniyle açılan tazminat davası sonucunda haciz konmuş, şehit olmasının ardından haciz işlemi davacı tarafın talebi üzerine yenilenmiş, bunun üzerine şehit ailesinin borcu ödediği öğrenilmişti.

Müvekkilinin talebi üzerine haciz yenileme başvurusu yaptığını belirten avukat Emine Gün hakkında Adalet Bakanlığı suç duyurusunda bulunmuş, Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı da Gün ile ilgili inceleme başlatmıştı.





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