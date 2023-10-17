Mehmetçik Zorlu Arazide Görev Başında!

Kahraman Türk askeri, dünyayı teröristlere dar ediyor. Operasyonlar yurt içinde ve sınır ötesinde sürüyor.

Ankara'da yaşanan hain saldırıdan sonra, Irak ve Suriye'deki terör hedeflerine operasyonlar arttı.

Milli Savunma Bakanlığı, Kahraman Mehmetçik’in Irak’ın kuzeyinde Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin inlerine girdiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.

📍Irak'ın Kuzeyi / Pençe-Kilit Operasyon Bölgesi



“Ulaşılamaz denen her yerde biz varız.” diyen Kahraman Mehmetçiklerimiz, en zorlu arazilerde teröristlerin inlerine girmeye devam ediyor!🇹🇷#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/ozw8wRPPkk — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 17, 2023

MSB tarafından yapılan paylaşımda, “Ulaşılamaz denen her yerde biz varız diyen Kahraman Mehmetçiklerimiz, en zorlu arazilerde teröristlerin inlerine girmeye devam ediyor.” ifadelerine yer verildi.