Mehmetçik Zorlu Arazide Görev Başında!
Mehmetçik'in zorlu arazide tarama faaliyetleri sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı Irak’ın kuzeyinde Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde zorlu arazi şartlarında arama-tarama faaliyeti gösteren Türk askerinin, kararlı mücadelesini paylaştı.
Kahraman Türk askeri, dünyayı teröristlere dar ediyor. Operasyonlar yurt içinde ve sınır ötesinde sürüyor.
Ankara'da yaşanan hain saldırıdan sonra, Irak ve Suriye'deki terör hedeflerine operasyonlar arttı.
Milli Savunma Bakanlığı, Kahraman Mehmetçik’in Irak’ın kuzeyinde Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin inlerine girdiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.
📍Irak'ın Kuzeyi / Pençe-Kilit Operasyon Bölgesi— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 17, 2023
“Ulaşılamaz denen her yerde biz varız.” diyen Kahraman Mehmetçiklerimiz, en zorlu arazilerde teröristlerin inlerine girmeye devam ediyor!🇹🇷#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/ozw8wRPPkk
MSB tarafından yapılan paylaşımda, “Ulaşılamaz denen her yerde biz varız diyen Kahraman Mehmetçiklerimiz, en zorlu arazilerde teröristlerin inlerine girmeye devam ediyor.” ifadelerine yer verildi.