Mehmetçik çocuklara bayram sevincini erken yaşattı. Van Jandarma Komutanlığı, ihtiyaç sahibi ilkokul öğrencilerine kırtasiye malzemesi ve oyuncak dağıttı. Çocukların mutluluğu gözlerinden okundu.

Kahraman Mehmetçik çocuklara yardım elini uzattı. Van Jandarma Komutanlığı, ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye malzemesi ve oyuncak dağıttı.



Şehit İbrahim Karaoğlanoğlu İlkokulu'ndaki öğrenciler bayram sevincini erken yaşadı.



Okulda görev yapan öğretmenler, ihtiyaç sahibi öğrencilerine yardım edilmesi için İl Jandarma Komutanlığı'na talepte bulundu.



Jandarma, öğretmenlerin talebini karşılıksız bırakmadı. 80 ihtiyaç sahibi öğrenciye yardımda bulundu.



Askerler, bir araya geldikleri öğrencilere trafik kuralları, okul servisine binme kuralları ve yaya trafiği konularında bilgiler verdi. Ardından çizgi film gösterimi yapıldı.



Jandarma köpekleri çocuklara gösteri yaptı. Öğrenciler, yakın ilgi gösterdikleri asker ağabeyleri ve ablalarıyla fotoğraf çektirmeyi de unutmadı.





ulusal.com.tr