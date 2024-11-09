Mehmetçik'ten PKK'ya ağır darbe! 13 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terör örgütleriyle mücadelesi tüm kararlılığıyla sürüyor. Son olarak Irak ve Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonlarda 13 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Mehmetçik'ten PKK'ya ağır darbe! 13 terörist etkisiz hale getirildi
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Yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütleriyle mücadele kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) operasyonları tüm hızıyla sürüyor.

Terörü bitirmek için büyük bir kararlılık ortaya koyan Türk askeri, PKK'ya üst üste darbeler indirmeye devam ediyor.

Son olarak Irak ve Suriye'nin kuzeyinde kritik operasyonlara imza atıldı. Operasyonların ayrıntılarını Milli Savunma Bakanlığı (MSB) duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde 13 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesindeki 10 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdiği belirtildi.

Açıklamada, terörle mücadelenin, her türlü hava ve arazi şartlarında kesintisiz devam edeceği kaydedildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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