Mehmetçik'ten teröre ağır darbe! 23 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) sınır ötesinde teröristlere yönelik operasyonları hız kesmeden devam ediyor. Son olarak, Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 23 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonların ayrıntılarını Milli Savunma Bakanlığı (MSB) duyurdu.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Mehmetçik'ten teröre ağır darbe! 23 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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Yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütleriyle mücadele tüm kararlılığıyla sürüyor. Son olarak Irak'ın kuzeyinde kritik hava harekatlarına imza atıldı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) başarılı operasyonlarıyla ilgili Milli Savunma Bakanlığından (MSB) açıklama geldi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatları sonucunda 23 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yerli ve milli gücümüzle teröristlerin inlerini işte böyle yerle bir ediyoruz. Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatları sonucunda 23 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız, muktediriz." ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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