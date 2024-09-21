Mehmetçik'ten teröre büyük darbe! 17 terörist etkisiz hale getirildi

Türk askeri, Irak'ın kuzeyindeki Gara, Hakurk ve Kandil bölgelerinde önemli operasyonlara imza attı. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, düzenlenen hava harekatlarında 17 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Mehmetçik'ten teröre büyük darbe! 17 terörist etkisiz hale getirildi
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Yurt içinde ve sınır ötesinde bölücü terör örgütüyle mücadele kararlılıkla sürüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) teröristleri etkisiz hale getirerek törere büyük darbeler indirmeye devam ediyor.

Son olarak Irak'ın kuzeyindeki Gara, Hakurk ve Kandil bölgelerinde yeni başarılı operasyonlara imza atıldı. Operasyonlara ilişkin ayrıntıları Milli Savunma Bakanlığı (MSB) duyurdu.

Mehmetçik'ten teröre büyük darbe! 17 terörist etkisiz hale getirildi - Resim : 1

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyine 17 ve 18 Eylül tarihlerinde hava harekatı düzenlendiğini duyurdu. Açıklamada, Gara, Hakurk ve Kandil'de toplam 17 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Operasyonlarda, Gara'da 8, Hakurk'ta 4 ve Kandil'de 5 olmak üzere 17 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirilen açıklamada, terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edileceği kaydedildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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