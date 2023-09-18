Mehmetçik'ten teröre büyük darbe! Aranan 4 terörist etkisiz hâle getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır Kulp'ta; 1’i kırmızı, 1’i turuncu ve 1’i gri kategoride olmak üzere toplam 4 teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

- Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize azim ve kararlılıkla devam edeceğiz. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığımız koordinesinde, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ve Havacılık Dairesi Başkanlığınca yapılan çalışmalar sonucu; Diyarbakır Kulp ilçesi ağaçlık alanda tespit edilen 4 terörist, Jandarma Genel Komutanlığı işbirliğinde JÖH ve PÖH unsurları, ATAK helikopterleri ile EGM İHA ve J-SİHA'ların düzenlediği ortaklaşa operasyonla etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerin BTÖ’nün sözde-Orta Saha ve Amed Eyalet Sorumlusu olarak faaliyet gösteren, Bakanlığımızca Terörden Arananlar Kırmızı Kategori'de aranma kaydı bulunan Axin Muş kod adlı Hülya Demirer; BTÖ’nün sözde Lice Ferhat Gücü Sorumlusu olarak faaliyet gösteren, Terörden Arananlar Turuncu Kategori'de aranma kaydı bulunan Rohat Pasur kod adlı Cihat Ay ile Terörden Arananlar Listesi Gri Kategori'de aranma kaydı bulunan Demhat kod adlı Çetin Temel Demhat isimli örgüt mensupları oldukları tespit edildi. Diğer teröristin kimlik tespiti çalışması devam etmektedir. Operasyonu gerçekleştiren kahraman Emniyetimizi ve kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmadığınız için hepinizi alınlarınızdan öpüyorum.