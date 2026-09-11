Mekiye Akyel cinayetinde iddianame hazır: Eski eşi şüpheliler arasında
Siirt'in Baykan ilçesinde 2024 yılında kaybolan Mekiye Akyel'in "töre" saikiyle öldürüldüğü belirlendi. Eski eşi ve yakınlarının aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında iddianame düzenlendi.
Adalet Bakanlığı, faili meçhul cinayet dosyalarına ilişkin yaptığı açıklamada Siirt'in Baykan ilçesinde 2024 yılında kaybolan Mekiye Akyel dosyasındaki gelişmeleri duyurdu. Bakanlık, şüpheliler hakkında "töre saikiyle tasarlayarak kasten öldürme" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından iddianame düzenlendiğini bildirdi.
Bakanlığın açıklamasına göre dosya kapsamında 190 bin metrekarelik bir alanda yüzlerce personelin katıldığı arama çalışmaları yürütülmüştü. Soruşturmayı derinleştiren ekipler dijital ayak izlerini, HTS ve PTS kayıtlarını, tanık anlatımlarını ve şüphelilerin çelişkili beyanlarını tek tek inceledi.
Bu çalışmaların sonucunda Mekiye Akyel'in eski eşi ve yakınlarının da aralarında yer aldığı şüpheliler hakkında "töre saikiyle tasarlayarak kasten öldürme" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından iddianame hazırlandı.
18 EKİM 2024'TEN BU YANA KAYIPTI
Akyel, 18 Ekim 2024 tarihinde Baykan ilçesinde kaybolmuştu ve o tarihten itibaren kendisinden herhangi bir haber alınamıyordu. Yürütülen geniş çaplı arazi aramalarında bazı kadın kıyafetlerine ve çeşitli bulgulara ulaşıldı, fakat Akyel'in cesedine hâlâ ulaşılamadı.
Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı, iddianameyi 7 Eylül 2026 tarihinde hazırladı. İddianamede Mekiye Akyel'in öldürüldüğü değerlendirilerek şüphelilerin çeşitli suçlardan cezalandırılması talep edildi. Adalet Bakanlığı yaptığı açıklamada, faili meçhul olayların aydınlatılması için yürütülen çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı.