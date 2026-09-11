Mekiye Akyel cinayetinde iddianame hazır: Eski eşi şüpheliler arasında

18 EKİM 2024'TEN BU YANA KAYIPTI

Akyel, 18 Ekim 2024 tarihinde Baykan ilçesinde kaybolmuştu ve o tarihten itibaren kendisinden herhangi bir haber alınamıyordu. Yürütülen geniş çaplı arazi aramalarında bazı kadın kıyafetlerine ve çeşitli bulgulara ulaşıldı, fakat Akyel'in cesedine hâlâ ulaşılamadı.