Melih Gökçek'in MHP'den aday olacağı iddiaları hala gündemde sıcaklığını korurken konuyla ilgili AKP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'den açıklama geldi.

CNN Türk'te canlı yayına katılan Mehmet Özhaseki, Melih Gökçek'le görüştüğünü Melih Gökçek'in "ben Ak Parti'liyim, Ak Parti'nin emrindeyim. Beyefendi ne derse emrindeyim" dediğini söyledi.



İşte Özhaseki'nin açıklamalarından öne çıkanlar:



Melih Bey'le görüşüyoruz. 15 yıllık arkadaşımız. Zaman zaman görüşüyoruz. Gönlünden ne geçer bilemem ama Melih Bey bizim 20 küsür yıllık belediye başkanlığını yapmış bir arkadaşımız. Bana söylediği 'ben AK Parti'liyim, AK Parti'nin emrindeyim. Beyefendi ne derse emrindeyim' dedi.



GÖKÇEK ORTAK ADAY OLUR MU?



Öyle bir süreçteyiz ki biz AK Parti olarak yeni adaylar arıyoruz. Öyle bir ortamda kimseye ne bir kapı kapatılır, ne de kapı açabilirim.



Kendi adaylığı hakkında da "görev verilirse kaçınmam" ifadelerini kullandı



'VEKİLLERDEN BELEDİYE BAŞKANI DÜŞÜNMÜYORUZ'



Adaylık takvimine değinen Özhaseki, "Adaylık takvimi ile ilgili nihai karar yarın MKYK'da verilecek. Adaylarımızın tamamını Aralık ayında sunarız diye düşünüyorum. Muhalefette olduğumuz veya bazı doğu illerindeki adayları daha da erken açıklayabiliriz. Vekillerden belediye başkanı düşünmüyoruz" ifadelerini kullandı.



'AK Parti'nin seçim sloganı hazır mı?' sorusuna yanıt veren Özhaseki, "Arkadaşlarımız çalışıyorlar. Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi gönül belediyeciliği ön planda. Sloganımız yakında flaş olarak çıkacak inşallah" dedi.



Ayrıntılar geliyor