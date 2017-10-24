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Melih Gökçek bugün olağanüstü toplantı çağrısı yapacak

Cumartesi günü istifasını vereceğini açıklayan Melih Gökçek'in programı belli oldu. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi cumartesi saat 14:00'de olağanüstü toplanacak. Basına açık toplantıda Gökçek, hem meclis üyelerine hem de Ankara'ya veda edecek

Melih Gökçek bugün olağanüstü toplantı çağrısı yapacak

Belediye Meclisi'nin olağanüstü toplanabilmesi için üç tam gün öncesinden çağrı yapılması gerekiyor. Bu nedenle Melih Gökçek bugün olağanüstü toplantı çağrısını yapacak.

CNN Türk'ün haberine göre, olağanüstü toplantının ana gündemi veda olacak. Melih Gökçek'in basına açık gerçekleştireceği toplantının saatini 14:00 olarak belirledi.

Belediye Meclis Üyeleri'ne çalışmaları nedeni ile teşekkür edecek, veda konuşması yapacak. Toplantıda birkaç kararın da oylanması gündemde fakat o kararların "teferruat mahiyetinde" olduğu söyleniyor.

Gökçek'in belediye başkanlığı sonrası AKP'de görev alıp almayacağı da merak konusu

Edinilen bilgilere göre, cumhurbaşkanı ile gerçekleştirdiği ve "sıcak bir ortamda" geçtiği söylenen görüşmede iki isim birlikte yemek yedi. Ve hem istifa sürecine ilişkin nedenler konuşuldu hem de sonrasına yönelik karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Melih Gökçek cumartesi gününe kadar Ankara bürokrasisine ve bazı sivil toplum örgütlerine veda ziyaretleri yapacak.

ulusal.com.tr

Etiketler; #melih gökçek
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