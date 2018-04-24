Melih Gökçek twitter hesabından CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Gökçek'e göre CHP'nin adayı Muharrem İnce
Gökçek ayrıca İnce'nin seçimlerden sonra yapılacak ilk kongrede CHP'nin Genel Başkanı olacağını açıkladı.
Gökçek'in iddiasına göre CHP'nin adayı iki saat öncesine kadar Abdüllatif Şener'di.
Ancak CHP Genel Merkezinde yaşanan tartışmalar sonrasında aday değişti ve Muharrem İnce'nin aday olmasına karar verildi.
ulusal.com.tr
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