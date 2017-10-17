Son günlerde istifası konuşulan Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek, bugün Polonya'ya giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı uğurlayanlar arasındaydı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere özel uçak "TUR" ile saat 09.00'da Polonya'ya hareket etti.







Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'nda TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Ankara Valisi Ercan Topaca, Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve bazı ilgililer uğurladı.







ERDOĞAN KİMLERLE GİTTİ



Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli de Polonya'ya gitti.



CUMHURBAŞKANLIĞINDAN AÇIKLAMA



Erdoğan'ın Polonya ziyaretine dair Cumhurbaşkanlığı tarafından şu açıklama yapıldı:



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın davetlisi olarak, bugün Polonya'ya resmi bir ziyaret gerçekleştiriyor.



Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile ikili ve heyetlerarası görüşmeler gerçekleştirecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Başbakanı Szydto'nun yanısıra Polonya Senatosu ve Sejm başkanları ile de bir araya gelecek.



Ziyaret vesilesiyle, çeşitli alanlarda anlaşmalar imzalanması da öngörülüyor.



Türkiye, 600 yılı aşan tarihi dostluk ilişkilerine sahip olduğu ve 2009 yılında bu ilişkileri stratejik ortaklık seviyesine taşıdığı müttefiki Polonya ile işbirliğini her alanda geliştirmeye büyük önem atfediyor.



Söz konusu ziyaret, ikili ilişkilerin tüm bölgenin yararına olacak şekilde daha da ileriye taşınmasına hizmet edecek.











