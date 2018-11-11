Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek döneminde alınan süs bitkileriyle ilgili soruşturma başlatıldığı ortaya çıktı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları birimince yürütülen soruşturma çerçevesinde Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden, Gökçek dönemini kapsayan çiçeklerin alımıyla ilgili ayrıntılı bilgi istendi. Yine Sayıştay'ın hazırladığı son Büyükşehir Belediyesi raporunda da Gökçek dönemine ilişkin ağır suçlamalar yer almıştı. Bu dönemde birçok işin ihalesiz verildiği belirtilmişti.



Sözcü'nün haberine göre, Memur Suçları Soruşturma Bürosu tarafından Büyükşehir Belediyesi'ne gönderilen 2017/172886 sayılı 12 Ekim 2018 tarihli yazı şöyle:

“Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan soruşturma ile ilgili olarak, 30.09.2015-30.09.2017 tarihleri arasında Başkanlığınız'a bağlı ilgili Daire Başkanlıkları tarafından satın alınan ve Ankara İI geneli çevre düzenleme (park/bahçe/refuj vb) işlerinde kullanılan süs bitkilerinin hangi firmalardan (firma ismi, şahıs/ortak bilgisi, adres bilgisi, vergi numaralan vs.) ne şekilde (doğrudan temin/ihale) ve fatura bedellerinin kayıtlarınızdan araştırılarak liste halinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne gönderilmesi hususu rica olunur.”





Yine Melih Gökçek'in dönemine ilişkin yayınlanan Sayıştay raporunda da ağır suçlamalar yer aldı. Rapora göre Belediye birçok işletmesini ihalesiz olarak firma ve şahıslara verdi. Belediyeye ait işletmeler, ihale bile düzenlemeden üçüncü şahıslara kiralandı. Ankara'nın ilçelerindeki otoparklar, kafeler, sosyal tesisler de aynı şekilde üçüncü şahıslara ihalesiz verildi. Bazı işletmelerden de, eğlence vergisi alınmadığı belirlendi. Tam bin 380 taşınmazını da ihaleye çıkmadan kiraya verdi.