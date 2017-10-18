İstifası istenen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, belediyenin vatandaşlara olan kamulaştırma borçlarının hızla ödenmesi talimatını verdi

İSTİFASI istenen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in, giderayak, belediyenin vatandaşlara olan kamulaştırma borçlarının ödenmesi talimatı verdiği öğrenildi. Aydınlık gaztesine bilgi veren bir avukat, "Ankara Büyükşehir Belediyesi bugüne kadar kamulaştırma bedellerini ödemiyordu. Ya dosyalar çeşitli gerekçelerle kayboluyor ya iş uzatılıyor ya da başka gerekçeler bulunarak ödenmiyordu. Vatandaşlar da bizler de bıkmıştık. Ödemeler konusunda talimat verildiği haberi aldık. Davası olan avukat arkadaşlar hemen harekete geçtiler" dedi. Gelişmeyi, ‘Gökçek belediye kasasını boşaltıp yerine gelecek başkanı zora sokmayı amaçlıyor’ biçiminde yorumlayanlar da var.



AMATÖR KÜMELERE YARDIM İPTAL OLDU



Bu arada, Melih Gökçek, Ankara amatör kulüplerine yapılacağı açıklanan yardım programını iptal etti. Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen Ankara Amatör Küme takımlarına spor malzemesi yardım programı, bugün saat 18.00’de Ankara Spor Salonu’nda gerçekleştirilecekti.



ulusal.com.tr