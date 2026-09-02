Melih Gökçek hakkında sıcak gelişme! Başsavcılık ifadeye çağırdı:

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen adli süreçte yeni bir gelişme yaşandı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Melih Gökçek hakkında sıcak gelişme! Başsavcılık ifadeye çağırdı:
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 Yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Gökçek ifadeye çağrıldı. Gökçek'in 4 Eylül Cuma günü saat 16.00'da Ankara Adliyesi'ne giderek savcılığa ifade vermesi bekleniyor.

RESEN SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI: "KAYIT DIŞI PARA" İDDİASI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyuna ve basına yansıyan yurt dışı para transferi iddiaları üzerine harekete geçmiş ve resen adli tahkikat başlatıldığını duyurmuştu. Başsavcılık tarafından yapılan resmi bilgilendirmede şu ifadeler yer almıştı:

"Bazı basın ve yayın organlarında, İbrahim Melih Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönünde öne sürülen iddialara ilişkin olarak, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır."

CUMA GÜNÜ ADLİYEDE SAVCI KARŞISINA ÇIKACAK

Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde devam eden dosya çerçevesinde ifade davetiyesi tebliğ edilen Gökçek'in, 4 Eylül 2026 Cuma günü saat 16.00 sıralarında adliyeye giderek soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısına beyanda bulunacağı öğrenildi.

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