Melih Gökçek’in istifası ile ilgili çarpıcı bir iddia daha gündeme geldi. İddiaya göre, Gökçek 10 Kasım'da Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısı sonrasında gövde gösterisiyle istifa edecek.

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'le ilgili bir son dakika haberi daha geldi. İddiaya göre Gökçek'in 10 Kasım'da gövde gösterisi yaparak görevi bırakmayı planlıyor. Gökçek'in "Erdoğan'la son bir kez görüşmem lazım" diye ısrarcı olduğu belirtiliyor.



ERDOĞAN’LA SON BİR KEZ GÖRÜŞMEM LAZIM

Ana Haber'e canlı bağlanan Kanal D muhabiri Seçil Özer, Gökçek'in “Erdoğan'la son bir kez görüşmem lazım” diyerek istifa etmediğini söyledi.



10 KASIM’DA GÖVDE GÖSTERİSİ

Kanal D muhabiri, Gökçek'in 10 Kasım'da yapılacak Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısı sonrasında istifa etmeyi planladığını belirtti. Gökçek'in istifa kararını duyururken gövde gösterisi yapmayı planladığı kaydedildi.