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Melih Gökçek'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan randevu isteği iddia edildi

İstifası istenen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan randevu istediği konuşuluyor

Melih Gökçek'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan randevu isteği iddia edildi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşme randevusu üzerine bugün bu görüşmenin gerçekleşebileceği belirtiliyor.

Habertürk Ankara'dan Çimen Çetin'in aktardığına göre; AKP'de istifası istenen belediye başkanları gündeminin bugünkü AKP MYK toplantısında da ele alınması bekleniyor. AKP MYK toplantısı bugün öğleden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.

BURSA VE BALIKESİR'DEN 'GÖREVE DEVAM' MESAJLARI GELMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istifası istenen belediye başkanlarına ilişkin sözlerinin ardından, Bursa ve Balıkesir Belediye Başkanları'ndan 'göreve devam' mesajları gelmişti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir görüşme daha talep ettiği konuşuluyordu.

ulusal.com.tr

Etiketler; #ankara #melih gökçek #erdoğan
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