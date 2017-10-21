Süper Lig’in 9. haftasında Osmanlıspor ile Kardemir Karabükspor, Osmanlı Stadı’nda karşılaştı. Karşılaşmayı istifası istenen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de izledi.

Süper Lig’in 9. haftasında Osmanlıspor ile Kardemir Karabükspor, Osmanlı Stadı’nda karşılaştı.



Karşılaşmayı istifası istenen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de izledi.



ERDOĞAN NE DEMİŞTİ



Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söylemişti:



(Başkanlar İstifa etmezse) Ben arkadaşlarımızın, öyle bir yola tevessül etmelerini düşünemem, düşünmek de istemem. Çünkü onun neticesi ağır olur.



GÖKÇEK SÜRE Mİ İSTEYECEK?



Kulis bilgilerine göre, Gökçek Erdoğan'dan 13 Kasım'a kadar süre isteyecek. İstifa tarihinin ise Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından belirleneceği belirtiliyor. Ancak Gökçek'e 13 Kasım'a kadar süre verilmesi beklenmiyor. Bu arada, Gökçek'in yerine gelecek isim üzerinde de çalışma yürütülüyor.



ulusal.com.tr







