2 haftadır istifası beklenen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, 28 Ekim günü görevini bırakacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmenin ardından istifasını açıklayan Gökçek, Cumartesi günü toplanacak belediye meclisinde "vedalaşacağını" açıkladı.

Ankaralıların merakla beklediği açıklama geldi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, 28 Ekim Cumartesi günü istifa edeceğini duyurdu.



Gökçek istifasını sosyal medya hesabı üzerinden ilan etti. AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'la son bir kez görüşen Gökçek, Cumartesi günü toplanacak belediye meclisinde "vedalaşacağını" belirtti. Gökçek'in yerine ise Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki'nin getirileceği konuşuluyor.



Erdoğan ile Gökçek'in Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yaklaşık 2 saat süren görüşmesine ilişkin de bazı ayrıntıları ortaya çıktı. Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, görüşmede Erdoğan'ın sürecin gereğinden fazla uzadığı ve "partiye zarar verecek bir noktaya ulaştığını" belirttiğini ifade etti. Selvi, bu nedenle Gökçek'in derhal istifa etmesini istediğini söyledi.



Görüşmenin sıcak bir ortamda geçmediği, Erdoğan'ın Gökçek'e istifadan başka bir seçenek bırakmadığı da kaydedildi.











Gökçek'in istifasını duyurduğu sıralarda Erdoğan da twitterdan dikkat çeken mesajlar verdi.



Erdoğan, 2023 Gençlik Şura'sında söylediği bu sözleri Gökçek'in görevi bırakacağını belirtmesinin hemen ardından da tekrarlaması dikkat çekti.



Bu arada, uzun süredir ne yapacağı beklenen Bursa Belediye Başkanı Recep Altepe de Erdoğan-Gökçek zirvesinden hemen önce istifa ettiğini kamuoyuna duyurdu.



Recep Altepe'nin istifasıyla birlikte AKP'de görevi bırakan başkan sayısı 4'e ulaştı. Daha önce Niğde, Düzce ve İstanbul belediye başkanları istifa etmişti. Gökçek'le birlikte bu sayı 5'e çıkacak. İstifası istenen Balıkesir Belediye Başkanı Edip Uğur'un ise ne yapacağı merakla bekleniyor.





ulusal.com.tr