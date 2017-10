Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek istifa etti. Gökçek yaptığı konuşmada, "Değerli arkadaşlar, ben yıllarını AK Parti'ye vermiş bir kardeşinizim. Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu hareket, milletimiz için sayısız fedakarlıklar yapmıştır. Türkiye duble yollarla, hızlı trenle, her kentte kurulan üniversiteye, metroya, denizi üstten ve alttan geçen tünellerle Recep Tayyip Erdoğan döneminde tanışmıştır" dedi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek istifa etti.



Melih Gökçek şunları söyledi:



MEYHANE VE MALUM EVLERLE DOLMUŞTU



"Değerli arkadaşlar, ben Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olalı 23 yıl oldu. Elhamdülillah 5 dönemdir Ankara'ya hizmet etmeye çalışıyorum. Bir muhasebe olması ve bir yönüyle 23.5 yılın hesabını verme adına neler yaptığımı anlatmak istiyorum. 1994 yılında Ankara'nın adı Bozkır Ankara'ydı. Meyhane ve malum evlerle dolmuştu.



ANKARA-İSTANBUL CAMİ KARŞILAŞTIRMASI YAPTI



İstanbul'da 4 bin 640 kişiye bir cami düşerken, Ankara'da bu bin kusura inmiştir. Artık Ankara'nın adı mabetsiz şehir değil, inanç şehridir. Ankara, metroyu bizimle tanıdı. Teleferikle bizim sayemizde tanıştı. Yollarımızı genişlettik. 312 tane köprü, alt ve üst geçit yaptık. Kesintisiz trafik akışını Türkiye'ye biz öğrettik. 139 tane yaya üst geçidi yaptık. 1994 yılında hatırlar mısınız Ankara'da trafikte 394 kişi vardı, trafikten geçilmiyordu. Şimdi 7 kat arttı araç sayısını, trafik hani nerede?"



'YEŞİLLİKLER İÇİNDE ANKARA'YI ARIYORUZ'



Ankara'da 146 tane yeni bulvar açtık. Dile kolay 7 bin 255 kilometre yeni yol açmışız. Bu 17 defa İstanbul'a Ankara'dan geliş demek. Modifiye asfaltla Türkiye'yi Ankara tanıştırdı. Dekoratif saatler ve dev havuzlarla meydanlarımızı süsledik. Hava kirliliği dolayısıyla kuşlar, ağaçlardan dökülürdü. Ankara'da biz belediye başkanı olmadan önce musluklardan çamur akardı. Tüm önlemlerimizi aldık. 130 kilometreden bir yıl içinde su getirdik. 1994'ten önce 71 yıllık cumhuriyet tarihinde Gökçek öncesi 81 kilometre alt yapı yapılmıştı. Şimdi bu 250'ye yaklaştı. Performansımız, geçmiş dönemlerle mukayese edildiğinde 7.5 katıdır. Ankara'yı üç kat büyüttük. Biz geldiğimizde Mamak ve Çankaya çöp kokusundan geçilmezdi. Belediyenin cebinden beş kuruş çıkmadan tesisleri biz kurduk, bedava topladık. Çöpten elektrik üreten ilk belediyeyiz. Ankaramızın adı bozkır Ankara'ydı. Kişi başına düşen yeşil alan 2 kilometrekare. Şimdi bu 20 kilometrekareye ulaştı. Ankara'ya 78 milyon ağaç ve çalı grubu dikmişiz. Ankara'da ben belediye başkanı olduğumda 19 park vardı, şimdi 399 yeni park ilave etmişiz. Eskiden Ankara içinde yeşillik aradık şimdi yeşillikler içinde Ankara'yı arıyoruz.



'KENTSEL DÖNÜŞÜMDE ANKARA BİR NUMARA'





Kentsel dönüşümde Ankara bir numaradır. Şu ana kadar kaldırdığımız gecekondu sayısı 20 bin 499'dur. 33 bin 612 konut ürettik. Bu konutları üretirken vatandaşımız mağdur olmasın diye ödediğimiz kira parası 265 milyon lira. Türkiye'de sanayi ve organize sanayilerine karşılıksız olarak altyapı hizmeti verdik. 290 trilyon liralık yatırım yaptık. Sosyal ve kültürel projelerde Ankara, Türkiye'de bir numaradır. Şu anda belediyemiz, çocuklara, kadınlara, yaşlılara ve engellilere yönelik 165 tane sosyal ve kültürel projesi yürüyor. Bir başka ilkimiz, Gazi Üniversitesi'nde başlattığımız meslek edindirme kurslarımız. Bu proje kapsamında 17 bin mezun verdik. Şimdi bütün Türkiye'de belediyeler aile yaşam merkezleri açıyor."İlk gençlik merkezini 2003 yılında kurduk. 21 gençlik merkezinden 1 milyon 134 bin kişi yararlandı. Binlerce sokak çocuğu vardı. Sokakta çalışan çocuklar merkezi açtık. Çocukları sokaktan aldık ve topluma kazandırdık. Ankara'ya dışarıdan gelen hastaların yakınlarını ücretsiz misafir ettik. 1997 yılından itibaren Ankara'da dar gelirli ailelere gıda yardımına başladık. Ortalama 70 kiloluk kutularla yaptığımız yardımdan 1 milyon kişi yararlandı. 1997 yılından itibaren her yıl kırtasiye ve giysi yardımı yaptık. 1 milyon 777 bin yavrumuz bu hizmetlerden yararlandı.Dar gelirli 1 milyon 228 bin aileye de 1 milyon 228 bin ton kömür verdik. Yaşlılarımızı unutmadık, ev temizliklerini, psikolojik destek hizmetlerini yaşlı hizmetleri merkezimizden verdik. Rakamları görüyorsunuz, büyüklüğünü görüyorsunuz. Engellileri hep baş tacımız yaptık. 342 bin engelliye destek hizmetleri verdik. Her gün 45 tane engelli okulunun yemeklerini ücretsiz olarak biz verdik. Engellilere, ihtiyaçları olan apartlarını dağıttık. Türkiye'de binası olan tek çocuk meclisi Ankara'da. Nerede bir deprem ve sel felaketi olsa Ankara orada. Mültecinin yanında Ankara Büyükşehir Belediyesi oldu. Kayyımlara devredilen belediyelere en büyük yardımı biz yaptık. Spora yardımımız büyük oldu. Şu rakamları öyle zannediyorum meclis üyeleri dahil ilk defa duyacak. EGO SPOR, 213 tane madalya kazandı.Avrupa dünya şampiyonlarında ASKİ SPOR 260 tane madalya kazandım. Büyükşehir Ankaraspor, 166 tane madalya yazdı. Netice itibarıyla milyonlara dokunduk ve hizmet verdik. Yukarıda saydığım ve saymadığım yüzlerce proje herkes tarafından örnek alındı. Sayısız uluslararası ödül aldık. Avrupa Konseyi tarafından 4 ödül aldık. Avrupa'da sadece üç şehir; Lahey, Viyana ve Ankara bu ödülleri almıştır sadece.Şimdi bir başka bölüme geçmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, ben yıllarını AK Parti'ye vermiş bir kardeşinizim. Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu hareket, milletimiz için sayısız fedakarlıklar yapmıştır. Türkiye duble yollarla, hızlı trenle, her kentte kurulan üniversiteye, metroya, denizi üstten ve alttan geçen tünellerle Recep Tayyip Erdoğan döneminde tanışmıştır. Yaşam standartını artıracak projelerin yanında, sayısız hizmet verilmiştir. İhtiyaç sahiplerine sahip çıkılmıştır. Ben yıllarını AK Parti'ye vermiş bir kardeşinizim. Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK aprti milletimiz için sayısız fedakarlıklar yapmış Türkiye duble yollarla, her kentte havaalanıyla, tünellerle, modern stadlarla Recep Tayyip Erdoğan döneminde AK Parti ile tanışmıştır. Bu konuda liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın hakkı inkar edilemez. Böyle bir siyasal iktidara biz de katkıda bulunmaya çalıştık. Genel Başkanım ve liderim Recep Tayyip Erdoğan tarafından istifam istenmiştir. Bazıları benim yoğun bir tepki koyacağımız düşünüp olayı kaşıdılar. Dikkat ederseniz çok tweet atan Gökçek cevap bile vermedi. Melih Gökçek'in sessizliğin nedeni beydi? Ben bir dava ahlakından geliyorum. Benim davamda nefse uymak yoktur. Şahsi çıkarlar için davaya zarar vermek yoktur. Emir demiri keser. Bizler bu umudu inşa ederken o gün liderimiz benim belediye başkanlığı yaparak katkı sağlamam gerektiğini düşündü. Bugün ise istifa ederek katkı sağlamam gerektiğini düşünüyor. Ben istifa etmezsen inandığımız umutlara haksızlık olur diye endişe ediyorum. Başarısız olduğumuz düşündüğüm yorgun olduğum için değil sadece ülkemi lider ülke yapacağına inandığım Erdoğan'ın talebini yerine getiriyorum. Bana istifa etmemem konusunda çok baskı yapan oldu. Recep Tayyip Erdoğan demek mazlumların sahipsiz kalmaması demektir. Ben Melih Gökçek olarak vebal altına giremem. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın emrine uyarak Belediye Başkanlığını bırakıyorum. Bazıları soruşturmalardan korktu diyecek. Tek bir cezam elhamdülillah yoktur. Alnım aktır. Ben bir dava adamıyım. Benim duruşum 28 Şubat'ta da 15 temmuz FETÖ ihanetinde de Gezi olaylarında da hep aynı çizgide olmuştur.