AKP ile MHP arasında yerel seçim ittifakının sona ermesi siyasetin gündemine oturdu. Kulislerde "MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli son dönemde AKP'ye dönük eleştiri dozunu neden arttırdı?" sorusuna yanıt aranıyor. Melih Gökçek'in MHP aday gösterileceği iddialarının Cumhur ittifakındaki restleşmenin ardından gelmesi ise dikkat çekiyor.

Kulislerde AKP ile MHP arasındaki restleşmeye yanıt aranıyor.



Yerel seçimde hedeflenen ittifak başlamadan bitti. 24 Haziran seçimlerinin ardından AKP ile MHP arasındaki ittifakın yerel seçimlerde de devam etmesi kararlaştırılmıştı.



İki parti de "prensipte anlaştık" dedi ama öne çıkan görüş ayrılıklarının ardından liderler arasındaki karşılıklı atışmalar sertleşti. McKinsey, Brunson davası, Emeklilikte yaşa takılanlar, af tartışmaları derken andımız gerginliği iplerin kopmasına neden oldu.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli eleştiri dozunu neden arttırdı? sorusu ise ön planda.



Kulislere göre MHP'li kurmaylar ekonomideki kötü gidişatın Mart seçimlerini etkileyeceğini düşünüyor. Bu kapsamda MHP'nin AKP'ye yönelik eleştirel yaklaşımını arttırdığı belirtiliyor. Edinilen bilgilere göre, MHP'li kurmaylar 24 Haziran seçimlerde yüzde 5 bandında AKP tabanından oy aldıkları görüşünde. Kurmaylara göre, Mart ayındaki seçimlere kadar ekonomik kriz derinleşecek ve bu MHP'ye önemli bir oy kaymasına neden olacak. Kulislere göre, "Yerel seçim ittifakı bitti ancak Cumhur ittifakı devam ediyor" açıklaması da MHP'nin bir taktiği. Cumhur ittifakı devam ediyor söylemi ile MHP yönetimi AKP tabanını karşısına almak istemiyor.



İttifak restleşmelerinden 1 gün sonra gelen iddialar ise dikkat çekti. Habertürk'ün haberine göre, MHP kaynakları Melih Gökçek'in Ankara Büyükşehir Belediyesi Adayı olarak düşünüldüğünü belirtti. Gökçek'in adaylığı kulislerde AKP'ye rest olarak değerlendirildi.



MHP kaynaklarının, "Henüz bir görüşme olmadı, muhtemelen bir teklif götürülecektir" dediği belirtildi. Bursa'da bir cenazeye katılan Melih Gökçek ise gazetecilerin konuyla ilgili sorularına yanıt vermedi.



MHP'DEN GÖKÇEK MESAJI:



MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz Twitter hesabından şu ifadeleri paylaştı:



Sayın Melih Gökçek 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünde belediye nin araçlarıyla askeri kışlaların kapılarını kapatıp, tankların ve diğer askeri araçların çıkışını engellemiş darbecilere karşı direnişi örgütlemiş,Ankara ya çalışmalarıyla değer katmış kıymetli bir belediye başkandır





AKP'DEN MELİH GÖKÇEK AÇIKLAMASI:



AKP Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: Melih Gökçek Bey ile görüştüm. 'Bana yapılmış bir teklif yok, ben AK Parti'liyim' dedi.



MELİH GÖKÇEK KİMDİR?

İbrahim Melih Gökçek, 20 Ekim 1948’de Ankara’da doğdu. Aslen Şanlıurfa Halfetili olan Gökçek’in çocukluğu babasının mesleği dolayısıyla Gaziantep’te geçti.



Aslen Şanlıurfa Halfetili olan babası avukat Ahmet Gökçek, Adalet Partisi Gaziantep il başkanı idi. İlk, orta ve lise öğrenimini Gaziantep’te tamamlayan Gökçek Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde öğrencilik hayatına başlayınca 1967 yılından itibaren Ankara'ya yerleşti.



Gazi Üniversitesi Gazetecilik Yüksek Okulunu bitiren Gökçek gazeteciliğe yerel Gaziantep Haber Gazetesinde başladı. Parlamento muhabirliği yapan Gökçek, askerlik görevine başlamadan önce Çalışma Bakanlığında özel kalem müdür yardımcılığı yaptı. Gökçek, bu görevini 1991 yılı başlarına kadar sürdürdü.