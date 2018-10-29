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Melih Gökçek MHP'nin Ankara adayı mı olacak? Bahçeli'den Gökçek açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 31 Mart Yerel Seçimlerinde Melih Gökçek'in MHP'nin Ankara Adayı olacağı iddialarına yanıt verdi. "Gökçek'e bir önerimiz olmamıştır" diyen Bahçeli, "aday olmak isterse MHP'ye şeref kazandırır" diye ekledi.

Melih Gökçek MHP'nin Ankara adayı mı olacak? Bahçeli'den Gökçek açıklaması

Devlet Bahçeli özetle şöyle konuştu:

Yeni Havalimanı'nı değerlendiren Bahçeli, "Millete büyük bir hizmet olmuştur. Büyük bir açılış yapılacak. Biz de televizyonlardan takip edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar

EYT konusuna değinen Bahçeli, "Diğer muhalefet partileri ile aynı alanda bulunmak istemiyoruz. İP, CHP ve HDP ile aynı, yan yana olmak istemiyoruz. Onlar parlamenter sisteme dönme çabasında. Biz bu duruşlarını benimsemiyoruz. EYT konusunda MHP'nin seçim beyannamesinde madde vardır. Arkadaşların ön hazırlığı olmuştur. Bu konunun, bugünkü ekonomik şartlarda 700 milyarı bulacak. Bugünkü ekonomik dönemde ısrarcı olmama kanaatindeyiz. Meclis araştırması açılması konusunda MHP görüşlerini saklı tutmakla birlikte çekimser oy kullanmıştır" dedi.

Bahçeli, "İstanbul için de sürprizimiz olabilir" dedi.

İstanbul için daha önce biz aday göstermeyeceğimizi ifade ettik ve siyaet kombini adı altında sistem önerdik. Ancak bu ittifak görmedi. MHP her ilde kendi adaylarıyla seçime girme kararı almıştır. İstanbul'da bir sürprizimiz olabilir.

Cumhur ittifakı devam ediyor
Bahçeli, cumhur ittifakının devam ettiğini yalnızca yerel seçimlerde ittifakın olmadığını söyledi. 

Etiketler; #31 mart seçimi #yerel seçim #aday #gökçek #Bahçeli
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