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Melih Gökçek o tweeti sildi

AKP'nin Ankara Büyükşehir adayı olarak ismi açıklanan Mehmet Özhaseki isminin ardından Melih Gökçek twitter hesabından Özhaseki'ye destek mesajı paylaşmıştı. Dün akşam saatlerinde CHP'den Mansur Yavaş'ın isminin kesinleşmesinin ardından Melih Gökçek o tweeti sildi.

Melih Gökçek o tweeti sildi

Yerel seçim çalışmaları devam eden AKP'de Ankara Büyükşehir Belediyesi başkanlığı için Mehmet Özhaseki aday gösterilmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla görevden alınan Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Özhaseki ismini olumlu karşılamış ve Twitter hesabından destek mesajı vermişti.
Gökçek bir paylaşımında, Özhaseki'nin fotoğrafınına, ''AK Partimizin 60 Belediye Başkan Adayı belli oldu. Ankaramızın adayı Sayın Mehmet Özhaseki. Sayın Özhaseki'ye, diğer adaylara ve ittifakın adaylarına başarılar diliyorum" notunu düşmüştü.

O PAYLAŞIMINI SİLDİ

OdaTV'nin haberine göre, CHP ve İYİ Parti'nin iş birliği kararı aldığı Ankara'da Mansur Yavaş'ın adaylığı kesinleşirken, Gökçek'in destek tweetini sildiği ortaya çıktı. Gökçek'in bu hareketiyle, Özhaseki'den desteğini geri çektiği yorumları yapıldı.

 

Etiketler; #melih gökçek #tweet
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