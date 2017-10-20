Ankara'da, Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in istifa süreci konuşuluyor. Kulis bilgilerine göre, Gökçek Erdoğan'dan 13 Kasım'a kadar süre isteyecek. İstifa tarihinin ise Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından belirleneceği belirtiliyor. Ancak Gökçek'e 13 Kasım'a kadar süre verilmesi beklenmiyor. Bu arada, Gökçek'in yerine gelecek isim üzerinde de çalışma yürütülüyor

Kadir Topbaş istifa etti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in istifası ise yılan hikayesine döndü. Günlerdir istifası konuşulsa da Gökçek bir türlü beklenen açıklamayı yapmadı. Ankara kulisleri "Gökçek neden istifa etmedi?" sorusuna yanıt arıyor.



Ankara kulislerinde bazı senaryolar üzerinde duruluyor. Buna göre, Gökçek 13 Kasım’daki Büyükşehir Belediye Meclisine kadar süre isteyecek. Erdoğan'a, meclis üyeleriyle vedalaşma talebini iletecek.



İstifa tarihi ise Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından belirlenecek. Gökçek'e istediği sürenin verilmesi ise beklenmiyor. Bu sürecin en geç iki hafta içerisinde tamamlanması planlanıyor.



Gökçek'e yakın kaynaklar "direniyor" iddialarına ilişkin de "Mesele direnç değil. Bize de sürpriz olan bir süreç yaşıyoruz. Pek çok konuda yarım kalan işler var, süreç bu yüzden uzadı" şeklinde değerlendirmeler yapıyor.



Hürriyet gazetesinin haberine göre, Gökçek’in belediyedeki önemli birimlere icraatlarla ilgili çalışma yapılması için de talimat verdiği öğrenildi. ASKİ, EGO, Fen İşleri Daire Başkanlığı gibi birimlerden yaptıkları çalışmaları isteyen Gökçek’in bu hazırlığı, "İstifa toplantısında 23 yılı aşkın başkanlık döneminde yaptıklarını anlatacak" şeklinde yorumlandı.



Gökçek'in yerine gelecek isimler de konuşulmaya başlandı. Hürriyet Gazetesi köşe yazarı Abdülkadir Selvi'nin iddiasına göre Gökçek'in yerine düşünülen isim Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki.



ulusal.com.tr