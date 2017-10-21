İstifası istenen Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek, eşinin hazırladığı Hacı Bayram Veli müzesinin videosunu paylaştı. Gökçek, müzesinin açılışını yapamadığı aktararak "Nasip olmadı" ifadelerini kullandı

İstifası istenen Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.



Gökçek, "EŞİM HACI BAYRAM VELİ MÜZESİNİ HAZIRLAMIŞTI.DOĞUM GÜNÜMÜZDE BİRLİKTE AÇACAKTIK,NASİB OLMADI. NEVİN DOSTLARLA BİRLİKTE AÇTI.TEŞEKKÜRLER NEVİN" ifadelerini kullandı.



NEVİN GÖKÇEK'TEN İSTİFA SORUSUNA YANIT: HAYIRLI CUMALAR



Hürriyet gazetesinin haberine göre Gökçek'in eşi Nevin Gökçek, müzenin açılışında olası istifa sorusuna "Manevi bir açılış için geldik. Hayırlı cumalar” demekle yetindi.



Nevin Gökçek’in konuşmasında “Rabbim gerçekten seven sevilen insan olmayı cümlemize nasip etsin” cümlesi de dikkat çekti.



ulusal.com.tr