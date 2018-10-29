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Melih Gökçek'ten Bahçeli'ye yanıt

Devlet Bahçeli'nin Melih Gökçek'in adaylığı konusunda "Aday olmak isterse MHP'ye şeref verir" sözlerinin ardından Gökçek'ten cevap geldi.

Melih Gökçek'ten Bahçeli'ye yanıt

Melih Gökçek twitter hesabından verdiği cevapta "sayın Bahçeli'nin sözleri bana şeref vermiştir" ifadelerini kullandı.

Melih Gökçek'in o paylaşımı:

Sayın Bahçeli Türkiye'nin başı sıkıştığı her anda ülkenin düze çıkışında anahtar rolu oynamış bir vatanseverdir.

Sayın Bahçeli sözleriyle beni inanılmaz şekilde onore etmiştir. Sözleri bana şeref vermiştir. Teşekkür ediyorum...



Ne olmuştu?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 31 Mart Yerel Seçimlerinde Melih Gökçek'in MHP'nin Ankara Adayı olacağı iddialarına "Gökçek'e bir önerimiz olmamıştır. Aday olmak isterse MHP'ye şeref kazandırır" demişti.

Etiketler; #gökçek #mhp #Bahçeli #aday
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