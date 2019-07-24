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Melih Gökçek'ten ilginç EYT mesajları! Mansur Yavaş'a bunları sordu - Son dakika 24 Temmuz 2019 Çarşamba emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, "Sahi EYT işi ne oldu sayın Mansur Yavaş? Seçimde kullan, sonra unut. Kolonyalı mendil mi bu? Hadi konuşun, seçimde desteğimiz seninle diyordunuz? Ne oldu?" paylaşımları yaptı

Melih Gökçek'ten ilginç EYT mesajları! Mansur Yavaş'a bunları sordu - Son dakika 24 Temmuz 2019 Çarşamba emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, emeklilikte yaşa takılanlar EYT'lilerle ilgili paylaşımlarda bulundu.

MELİH GÖKÇEK: SAHİ EYT İŞİ NE OLDU SAYIN MANSUR YAVAŞ?

Melih Gökçek, 31 Mart yerel seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı seçilen Mansur Yavaş'a "Sahi EYT işi ne oldu sayın Mansur Yavaş?" diye sordu.

"KOLONYALI MENDİL Mİ BU?"

Gökçek, "Seçimde kullan, sonra unut. Kolonyalı mendil mi bu?" diye yazdı.

"HADİ KONUŞUN! NE OLDU?"

Paylaşımlarını sürdüren Gökçek, "Hadi konuşun, seçimde desteğimiz seninle diyordunuz? Ne oldu?" ifadelerini kullandı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Emeklilikte yaşa takılanlar #eyt #Mansur Yavaş #ankara #melih gökçek
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