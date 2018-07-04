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Melih Gökçek'ten sürpriz ziyaret

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti.

Melih Gökçek'ten sürpriz ziyaret

Melih Gökçek ziyaretini twitter hesabı üzerinden duyurdu.

Seçim başarısını tebrik etmek için ziyaret ettiğini belirten Gökçek, Devlet Bahçeli'ye bir de kase hediye etti.

Melih Gökçek attığı tweette şu ifadelere yer verdi:

Seçim başarısı dolayısıyla bugün sayın Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret ettim. Seçim sonuçlarının MHP’ye, Ak Partiye ve mazlum milletlere hayırlar getirmesi dilediğimi ifade ettim. Ve Osmanlı motifleriyle işlenmiş, üzerinde “Allah Kapıları Açandır” yazılı kase hediye ettim.

Etiketler; #melih gökçek #devlet bahçeli #ziyaret
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