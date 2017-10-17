Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankara amatör kulüplerine yapılacağı açıklanan yardım programını iptal etti
Viral Spor'dan Orhan Karadağ'ın haberine göre Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen Ankara Amatör küme takımlarına spor malzemesi yardım programı 18 Ekim Çarşamba günü saat 18.00’de Ankara Spor Salonu’nda gerçekleştirilecekti.
Ancak Amatör küme takımlarına bugün yapılan tebligat ile programın iptal edildiği duyuruldu.
Melih Gökçek hakkında son günlerde istifa iddiası konuşuluyordu.
ulusal.com.tr
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankara amatör kulüplerine yapılacağı açıklanan yardım programını iptal etti
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankara amatör kulüplerine yapılacağı açıklanan yardım programını iptal etti
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Adil Aydın - 1 hafta önce
Düştü, gündemden düştü.