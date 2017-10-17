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Melih Gökçek yarınki programını iptal etti

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankara amatör kulüplerine yapılacağı açıklanan yardım programını iptal etti

Melih Gökçek yarınki programını iptal etti

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankara amatör kulüplerine yapılacağı açıklanan yardım programını iptal etti

Viral Spor'dan Orhan Karadağ'ın haberine göre Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen Ankara Amatör küme takımlarına spor malzemesi yardım programı 18 Ekim Çarşamba günü saat 18.00’de Ankara Spor Salonu’nda gerçekleştirilecekti.

Ancak Amatör küme takımlarına bugün yapılan tebligat ile programın iptal edildiği duyuruldu.

Melih Gökçek hakkında son günlerde istifa iddiası konuşuluyordu.

ulusal.com.tr

Etiketler; #melih gökçek #ankara
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Adil Aydın - 1 hafta önce
Düştü, gündemden düştü.
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